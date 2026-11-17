Marano torna a fare i conti con l’emergenza rifiuti. Da due giorni il servizio di raccolta è nuovamente fermo. I mezzi della ditta incaricata, la Marano Ambiente, non hanno più carburante e sono sprovvisti delle coperture assicurative. E tra i lavoratori e i residenti crescono malcontento e rassegnazione.

Al centro dell’emergenza c’è la crisi dall’azienda affidataria, finita al centro di un’inchiesta della Dda di Napoli lo scorso ottobre che ha portato al sequestro delle quote societarie e al blocco die conti. Ieri, l’ennesimo vertice in videoconferenza convocato dalla Prefettura alla presenza di organizzazioni sindacali, dell’amministratore giudiziario della Marano Ambiente e dei rappresentanti degli enti coinvolti. Sul tavolo anche il nodo stipendi: quelli di ottobre non sono ancora stati erogati. Intanto, la Commissione straordinaria ha adottato un’ordinanza urgente per ripristinare almeno le polizze assicurative e garantire il carburante, nel tentativo di far ripartire il servizio a stretto giro.

Sul fronte degli stipendi, l’amministrazione punta a sbloccare anche le mensilità di ottobre. Nel frattempo si lavora alla risoluzione consensuale del contratto tra Comune e Marano Ambiente. Ma nell’attesa, tra sacchetti e cumuli di spazzatura, cittadini e lavoratori continuano a fare i conti con l’emergenza.