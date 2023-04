È deceduta all’ospedale San Giuliano di Giugliano la donna residente a Marano investita pochi giorni fa mentre attraversa sulle strisce pedonali in via Falcone.

Marano, donna investita sulle strisce: è morta in ospedale

Identificata come Nataliya Mishovska, la 60enne di nazionalità bulgara, è morta questa notte dopo essere entrata in coma. Le sue condizioni erano da subito apparse molto gravi ai soccorritori giunti sul luogo dell’incidente.

Il terribile scontro con un’auto giunta a forte velocità è accaduto la settimana scorsa. Nataliya è stata presa in pieno dal veicolo ed è stata scaraventata per diversi metri. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico per determinare le cause del decesso.

Sulla tragedia avvenuta in via Falcone stanno indagando gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Al vaglio dei caschi bianchi anche le telecamere presenti in zona. Potrebbero risultare significative le immagini videosorveglianza per determinare eventuali responsabilità del conducente.