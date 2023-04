Tragedia in strada poco fa a Marano. Una donna di origini straniere è stata investita da un’auto in corsa nelle centralissima via Falcone.

Marano, donna investita in pieno centro: è in fin di vita

Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla terribile scena, un’auto a forte velocità avrebbe preso in pieno la ragazza che stava passeggiando a piedi. L’impatto è stato violentissimo. La vittima è stata scaraventata per diversi metri.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale compagnia e il personale del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale in codice rosso. La persona investita, di cui non si conoscono le generalità, lotta tra la vita e la morte.

I militari dell’arma giunti sul posto hanno avviato le indagini per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio dei carabinieri anche le telecamere presenti in zona. Potrebbero risultare significative le immagini videosorveglianza per determinare eventuali responsabilità del conducente.