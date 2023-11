Crollo di calcinacci da un edificio privato e cinque famiglie sgomberate. È quanto accaduto a Marano nella serata di ieri dove in via Ranucci, a pochi metri dal Comune, sono intervenuti i vigli del fuoco.

Marano, crollano calcinacci da un edificio: cinque famiglie sgomberate

Il palazzo in questione è disabitato. Le famiglie che sono state sgomberate dai vigili del fuoco sono residenti in un edificio adiacente che sarebbe comunque a rischio. La zona è stata transennata per impedire il passaggio sia di pedoni che di automobilisti nell’arteria dove non si esclude ci possano essere ulteriori cedimenti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità non solo dei residenti ma anche di eventuali passanti.

Al momento del crollo non si sono registrati feriti. Ma i vigili del fuoco hanno appurato la pericolosità della struttura dove è evidente una grossa crepa sulla facciata. Il sindaco Matteo Morra sui social ha fatto sapere che “Lo sgombero è stato deciso per mancanza di adeguate via di fuga in caso di crollo del fabbricato adiacente di cui a breve predisporremo l’abbattimento”.

Si attende ordinanza

Il primo cittadino dovrebbe infatti firmare un’ordinanza in cui intima i proprietari dello stabile a effettuare i lavori di messa in sicurezza. Diversamente procederà il Comune. Il problema ora persiste anche per le cinque famiglie sgomberate che da ieri non hanno potuto più fare accesso alle proprie abitazioni e non sanno quando poterci rientrare. Tra queste c’è chi ha trovato una soluzione in autonomia e chi supportato dall’amministrazione comunale in albergo.