Anche emergenza microcriminalità nell’area nord di Napoli. Questa volta i malviventi hanno colpito a Marano, lungo il centralissimo Corso Europa. Nel mirino dei rapinatori la filiale del Credito Popolare.

Marano, rapina in banca: malviventi armati di coltello svaligiano la filiale

Così come spiega il Mattino, tre banditi hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito poco prima di pranzo. Erano armati. Secondo alcuni testimoni, erano in possesso anche di coltelli, uno dei quali è stato punto contro un ex primo cittadino presente in quel momento nei locali della filiale. Sotto la minaccia delle armi, la banda ha intimato ai cassieri di prelevare contanti nascosti dietro uno sportello.

Raccolto il bottino, di circa 6mila euro, i tre malviventi hanno abbandonato la banca e sono scappati via facendo perdere le proprie tracce. Sul colpo indagano i carabinieri della Compagnia di Marano, allertati dai residenti presenti in banca al momento del raid. Tre giorni fa nel mirino dei malviventi è finita un’altra banca, la BPER di corso Garibaldi ad Afragola. In quella circostanza furono esplosi anche dei colpi di pistola.

Immagine: archivio