Assalto armato alla BPER banca al corso Garibaldi, ad Afragola. Due rapinatori, con volto travisato e pistole in pugno, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito, seminando il panico tra dipendenti e clienti.

Afragola, rapina a mano armata in banca: spari in strada nella fuga

Il raid è avvenuto stamattina, intorno alle 10 e 30. Sotto la minaccia delle armi, i malviventi si sono fatti consegnare 12mila euro per poi allontanarsi in fretta dalla filiale. Una volta all’esterno, i banditi si sono cambiati velocemente i vestiti per rendersi irriconoscibili e poi sono saliti a bordo di una Fiat Panda di colore bianco, la stessa con cui hanno raggiunto la banca prima del raid.

La sparatoria

Ma mentre stavano per dileguarsi, sono sopraggiunte tre pattuglie di Polizia: gli agenti li hanno inseguiti nel tentativo di bloccarli ma i malviventi sono riusciti a scappare. In quei momenti concitati sono stati esplosi anche alcuni colpi di pistola, ma per fortuna non si registrano feriti. Durante la fuga, la gang ha abbandonato per strada alcuni capi d’abbigliamento. Sul posto è intervenuta la Scientifica che analizzerà i vestiti indossati dai criminali per raccogliere elementi utili all’identificazione dei rapinatori. Le indagini sono affidate alla Polizia..