Momenti di grande paura nel centro di Marano, dove un’auto ha preso fuoco con una donna a bordo. L’incidente è avvenuto poco fa, tra il centralissimo Corso Umberto e via Cristofaro Colombo. La notizia è stata riportata da Ferdinando Bocchetti su Il Mattino.

La conducente, una 50enne residente nella zona, si è accorta delle fiamme mentre era al volante e, con prontezza, si è messa in salvo lanciandosi fuori dall’abitacolo.

Fortunatamente, la donna è rimasta illesa. Alcuni passanti, vedendo l’incendio, hanno reagito rapidamente, recuperando degli estintori da esercizi commerciali vicini e iniziando a spegnere le fiamme.

Nel frattempo, i cittadini hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri, che sono arrivati poco dopo per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sulle cause dell’incendio. Nonostante l’intervento tempestivo, il rogo ha distrutto gli effetti personali e i documenti della conducente.