MARANO. Arriva l’incandidabilità per due ex sindaci di Marano. Si tratta dell’ultimo primo cittadino in carica Rodolfo Visconti e di Mauro Bertini, che, stando a quanto riporta il Mattino, sono stati dichiarati incandidabili alla prossima tornata elettorale (comunale, provinciale o regionale) dal tribunale di Napoli nord.

Marano, Visconti e Bertini incandidabili

Il provvedimento scaturisce dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche che ha colpito l’amministrazione guidata da Visconti meno di un anno fa. Per quanto riguarda Mauro Bertini, invece, è coinvolto invece in un processo con l’accusa di concorso esterno con il clan Polverino assieme all’imprenditore edile Angelo Simeoli e ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro.

Bertini è stato sindaco dal 1993 al 2006 e consigliere di minoranza nel 2020. A seguito di questi accadimenti è arrivata la decisione dei giudici di oggi per cui i due ex primi cittadini non possono candidarsi.