È di pochi minuti fa la notizia di un ragazzo di 16 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dal balcone della sua abitazione di via Baracca, nel centro di Marano. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Marano, 16enne precipita dal terzo piano di un appartamento

Secondo una primissima ricostruzione, il giovane affetto da disturbi psichici, era affacciato al balcone e si sarebbe arrampicato prima di cadere sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona.