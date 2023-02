Potrebbe essere stato spinto da qualcuno a compiere il tentato suicidio. È questa l’ipotesi su cui i Carabinieri stanno indagando in merito alla vicenda del 16enne che ieri pomeriggio è precipitato dal terzo piano di un palazzo, situato in via Baracca, a Marano. Ne dà notizia il portale online Terranostranews.it.

Marano, 16enne precipita da balcone: ipotesi istigazione al suicidio

Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato lo smartphone del ragazzo – affetto da disturbi psichici – alla ricerca di elementi o messaggi e conversazioni contenenti minacce che possano confermare questa pista. Ieri pomeriggio, l’adolescente era affacciato al balcone della sua abitazione, che si trova a ridosso di Corso Umberto I, e stava maneggiando un telefonino.

D’improvviso si sarebbe arrampicato per poi cadere sull’asfalto sottostante. Alla scena hanno assistito alcuni residenti della zona che poi hanno lanciato l’allarme. La caduta, per fortuna, è stata attutita da balconi e piante sottostanti. Trasferito in ospedale dai sanitari del 118, il giovane è giunto in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.