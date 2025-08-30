Dopo giorni di polemiche e tensioni, si profila un’operazione di pace lampo intorno alla figura di Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker del Napoli rimasto fuori dai progetti societari nei giorni scorsi.

Maradona, colpo di scena: Decibel Bellini pronto al ritorno, Geolier e Golden Boys confermati

La vicenda, che aveva acceso un acceso dibattito tra tifosi e media, potrebbe chiudersi già in vista del debutto casalingo in campionato contro il Cagliari, nella giornata di oggi, sabato 30 agosto.

Secondo quanto riportato da diverse testate, il club azzurro avrebbe preso atto dell’ondata di affetto dei tifosi verso Bellini, accelerando per ricucire lo strappo e mettere fine al cortocircuito mediatico che aveva coinvolto anche il rapper Geolier e la sua società Golden Boys, incaricata di curare la direzione artistica degli eventi pre e post gara.

Un retroscena pubblicato su Repubblica parla addirittura di un clamoroso recupero di tutte le parti in causa: ritorno di Decibel Bellini al microfono del Maradona e conferma della collaborazione con la Golden Boys. La società del rapper napoletano, insieme al fratello, resterebbe così al centro dell’organizzazione degli spettacoli allo stadio, con l’aggiunta della presentazione affidata a Timo Suarez, già indicato come nuovo speaker.

Nelle ultime ore ci sarebbe stata anche una telefonata chiarificatrice tra Aurelio De Laurentiis e Geolier, segnale di un dialogo avviato per ricomporre il quadro. Se confermata, la soluzione rappresenterebbe non solo un gesto distensivo, ma anche un evento nell’evento: il ritorno di Decibel Bellini coinciderebbe con la prima partita casalinga del Napoli campione d’Italia, contro quel Cagliari che fu avversario nella storica notte dello scudetto.