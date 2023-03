Mara Venier non accetta le scuse di Mediaset e si presenta dai Carabinieri per sporgere denuncia. Nei giorni scorsi, un profilo Twitter legato a Mediaset (QuiMediaset) ha pubblicato degli insulti rivolti alla conduttrice di Domenica In e Barbara D’Urso.

Mara Venier dai Carabinieri dopo l’insulto pubblicato da account Mediaset

Dopo poco, il profilo ha parlato di “un accesso anomalo” e, in un post successivo, ha chiesto scusa alle dirette interessate. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”. La conduttrice di Rai 1, però, non ha creduto alle parole di Mediaset ed ha respinto al mittente le scuse.

“Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti co***oni”, ha risposto Venier. E oggi, ha pubblicato su Instagram le foto che la ritraggono dai Carabinieri corredate dalla seguente didascalia: “Aspettando scuse anche private”. E poi, in una foto successiva: “Salutame a Silvy”, citando il nome di chi firmava il commento di insulto.

Chi è Silvy

Chi è la misteriosa Silvy? Qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di Silvia Toffanin, moglie di Piersilvio Berlusconi. In realtà la conduttrice di Verissimo non c’entra nulla nella vicenda. Dall’account QuiMediaset è partito un commento vergognoso, dopo la scorsa puntata di Domenica In in cui è stata ospite Gabriella Labate, storica amica di Barbara D’Urso: “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”. In altre parole, la Silvy a cui si riferisce Mara Venier nelle foto pubblicate su Instagram, è la stessa che ha firmato l’insulto rivolto a lei e a Barbara D’urso.