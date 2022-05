Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una relazione con la principessa Lulù Selassié, terminata poco dopo. Alla sua storia, si ispira il film Rinascere, in onda su Rai 1. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Manuel Bortuzzo: chi è, età, padre, storia

Manuel Bortuzzo è nato il 3 maggio 1999, sotto il segno del Toro, a Trieste. Ha 23 anni ed è figlio di Franco Bortuzzo, venditore di auto, e Rossella, che lavora in un panificio. Trascorre un’infanzia felice insieme a loro e i tre fratelli Kevin, Michelle e Jennifer.

Si trasferisce più volte con la sua famiglia e inizia a coltivare la passione per il nuoto, allenandosi con Gianni Gross, fino a quando, a 9 anni si trasferisce a Sesto al Reghena, entrando nel Team Veneto a Venezia, tra i migliori nuotatori.

Presa la licenza media, decide di non continuare gli studi per coltivare la sua passione, decidendo di lasciare il Veneto e trasferirsi nel Lazio, allenandosi al centro sportivo di Castelporziano, specializzandosi nel mezzofondo.

Manuel Bortuzzo: incidente, Rinascere

Il 3 febbraio del 2019, Manuel Bortuzzo ha un incidente: viene purtroppo coinvolto in una sparatoria e rimane gravemente ferito.

Il ragazzo è raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, che gli attraversa il polmone e arriva fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione al midollo spinale. Manuel ha raccontato di essere ancora vivo per soli 22 millimetri: il proiettile infatti è passato a questa distanza dall’aorta e, se la avesse colpita, sarebbe deceduto sul colpo. Questa consapevolezza di essere stato miracolato nella sfortuna ha dato a Manuel la forza di ricominciare ed adattarsi alla nuova vita.

Dal 2019, Manuel è costretto su una sedia a rotelle: secondo una diagnosi medica, la lesione midollare non è completa, e Manuel dichiara che si impegnerà a riprendere a camminare entro 10 anni.

Manuel pubblica il libro Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere, nel 2019, e a giugno 2021 va in onda L’Ultima Gara, un docufilm con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla.

Nel 2022, è in progetto per Rai 1 la produzione cinematografica Rinascere, incentrata sempre sulla sua vicenda. Nei panni del padre di Manuel, figura l’attore Alessio Boni.

Manuel Bortuzzo: Lulù

Manuel ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip: il ragazzo ha partecipato per dare un nuovo punto di vista sulla disabilità, dopo il dramma della sparatoria che lo ha coinvolto e privato dell’uso delle gambe.

Manuel entra da single nella casa, ma già nelle prime settimane lega particolarmente con la principessa Lulù Selassié, tanto che il 23 settembre c’è il primo bacio a stampo tra i due. Il rapporto prosegue tra alti e bassi, ma pian piano si consolida e diventa qualcosa di più importante, fin quando la coppia non si scambia il primo “Ti amo”. A gennaio 2022, Manuel decide di lasciare la casa per via della forte perdita di peso: ha perso infatti 6-7 chili di massa muscolare e necessita di tornare in forma.

Lulù arriva fino alla finale e all’uscita si ricongiunge con il fidanzato, iniziando la loro storia ufficialmente: i due appaiono molto innamorati e raccontano dei primi momenti da soli in varie trasmissioni televisive, annunciando anche progetti importanti per il futuro. Tuttavia, dopo solo un mese, Manuel ha pubblicato una stories su Instagram in cui sostiene che la relazione con Lulù sia giunta al termine a causa di incompatibilità non superabili.

Successivamente, è la stessa principessa a chiarire che ha saputo della fine della loro storia attraverso i giornali e che sia stato dovuto all’intervento di terze persone della famiglia di Manuel, specialmente il padre, da sempre contrario alla loro relazione.

Manuel Bortuzzo: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Manuel è stato fidanzato in passato con Martina Rossi, anche lei nuotatrice, che si trovava con lui quando avvenne l’incidente. A causa del trauma subito, ha deciso di non proseguire in quello sport.

In seguito, ha avuto una storia con Federica Pizzi, figlia del suo dentista: i due hanno poi terminato la relazione.

Manuel Bortuzzo: Instagram

Su Instagram, Manuel ha un seguito di 545mila followers, con cui condivide scatti della sua vita quotidiana e momenti personali.