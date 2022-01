Alessio Boni è un talentuoso attore italiano, protagonista di serie tv e film di grande successo. Sposato felicemente con Nina Verdelli, la coppia ha un figlio ed è in attesa del secondogenito.

Attualmente è in scena al teatro Manzoni con “Don Chisciotte”. Scopriamo maggiori dettagli sulla sua vita privata e professionale.

Alessio Boni: chi è, età, altezza

Alessio Boni è di origini bergamasche: è nato a Sarnico il 4 luglio 1966, sotto il segno del Cancro. Ha 55 anni ed è alto 179 cm. Presenta un fisico asciutto e occhi blu e magnetici.

Il padre era un artigiano mentre la mamma una casalinga: è cresciuto in maniera spensierata insieme ai suoi due fratelli. All’età di 14 anni, ha iniziato a lavorare per aiutare la propria famiglia, in quel momento in una condizione economica difficile.

Ha studiato presso l’Accademia Nazionale di arte drammatica di Roma ed è diventato così un attore di grande successo.

Alessio Boni: vita privata, moglie, figli

Alessio Boni è sposato con una donna di nome Nina Verdelli, di 18 anni più giovani di lui, che svolge la professione di giornalista. E’ infatti una delle firme più note di Vanity Fair e Glamour. Dalla loro unione è nato un figlio: il 22 marzo 2020 è venuto al mondo il piccolo Lorenzo. Lo scorso luglio, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondogenito.

Boni e la sua famiglia vivono in un bellissimo casale immerso nella natura a Valdichiana, in Toscana.

L’attore ha raccontato di aver sofferto di un amore malato, subendo un periodo molto tormentato. In quel periodo, Boni aveva perso la propria serenità: non riusciva a lavorare o uscire da casa. L’aiuto per ritrovare l’equilibrio è venuto da sua madre che gli ha fatto comprendere il reale pericolo della situazione e che fosse necessario uscirne per poter continuare a vivere serenamente.

Alessio Boni: film, carriera, libro

Alessio Boni è un volto molto apprezzato del cinema italiano. Tante infatti sono le produzioni a cui ha preso parte, in televisione così come sul grande schermo. Tra i suoi film più acclamati, è doveroso ricordare: The Tourist (2010); Maldamore (2013); In un posto bellissimo (2015); La ragazza nella nebbia (2017); Agadah (2017); Respiri (2018); Tutte le mie notti (2018); Non sono un assassino (2019); Calibro 9 (2020).

In ambito televisivo, Boni è uno dei volti di punta delle fiction, che hanno nel corso degli anni riscosso grande successo. Ha interpretato il ruolo del celebre artista Caravaggio nell’omonima produzione datata 2008. Tra gli altri innumerevoli lavori a cui ha preso parte, si possono menzionare: Rebecca – La Prima Moglie (2008); Puccini (2009); Walter Chiari – Fino all’ultima risata (2012); Di padre in figlia (2017); La strada di casa (2017-19); in cui ha recitato anche Silvia Mazzieri; La compagnia del cigno (2019); Sul tetto del mondo (2021).

Nel marzo 2021 esce il suo libro Mordere la nebbia in cui racconta la storia a suo figlio Lorenzo, che ha appena spalancato gli occhi sul mondo, nello sterminato silenzio che avvolge la campagna. L’avventura di un ragazzo che si sentiva stretto nella vita disegnata per lui dal destino, nella piccola borghesia bergamasca, e che attraverso tentativi, errori e sacrifici ha scoperto e inseguito la sua vocazione di attore.

Alessio Boni: Instagram

L’attore ha un suo profilo Instagram, che conta oltre 90mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.