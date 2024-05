L’avventura di Giovanni Manna alla Juventus è terminata. Il club bianconero, infatti, ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con colui che è stato il responsabile dell’U-19 prima e ds della Juve Next Gen poi. Una separazione prevista da tempo, visto il futuro già delineato per Manna per le prossime stagioni. Un addio ormai annunciato da tempo poichè il DS è giò da tempo promesso sposo del Napoli e a breve ci sarà anche l’ufficialità

Il comunicato della Juventus per l’addio di Manna

“Le strade di Giovanni Manna e della Juventus si dividono – si legge nel comunicato pubblicato dalla società -. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro”.

Manna pronto ad arrivare a Napoli per la rivoluzione

L’accordo verbale col suo nuovo club c’è ormai da settimane e prenderà il posto di Meluso, come confermato implicitamente anche dallo stesso De Laurentiis qualche giorno fa durante la presentazione del prossimo ritiro a Castel di Sangro. E ora che è ufficiale la separazione con la Juve, Manna può iniziare a tutti gli effetti la sua nuova esperienza da direttore sportivo del Napoli.