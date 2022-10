In migliaia stamane si sono radunati in piazza Plebiscito, a Napoli, per chiedere il ‘cessate il fuoco’ in Ucraina e l’avvio di una trattativa di pace internazionale. La manifestazione, voluta dal governatore Vincenzo De Luca, è cominciata alle 11 ed ha raccolto adesioni dal mondo della scuola e dello sport, dalla politica locale e dalla Conferenza episcopale campana, rappresentata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna.

“Da Napoli ci sono due messaggi che si intrecciano. Il Mediterraneo significa multilateralismo e multiculturalismo e apertura ai popoli, alle culture e alle religioni. Giovani significa futuro, siamo la regione più giovane di Italia, vedete quante migliaia di ragazzi in questa piazza che è per loro perché per loro dobbiamo arrivare al cessate il fuoco e svegliare l’Italia, l’Europa dal sonno della ragione” ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.