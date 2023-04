“Poca verdura e poco pollo nella zuppa”, sarebbe stato questo il motivo che avrebbe spinto una coppia di giovani ad uscire da un noto ristorante giapponese senza pagare il conto. Il ristorante ha pubblicato tutto sui social invitando i due a tornare per saldare il conto.

Mangiano di tutto nel noto ristorante di sushi e vanno via senza pagare: la foto è virale sui social

La vicenda arriva da Curti, in provincia di Caserta, e che vede protagonisti Oishi Sushi Caserta e due giovani, un ragazzo e una ragazza. La storia è stata raccontata in un post pubblicato ieri sera, 19 aprile, sulla pagina Facebook dell’attività.

I titolari hanno postato una foto della coppia scappata via senza saldare il conto e la spiegazione di quanto avvenuto: “Una coppia, dopo aver cenato, con calma ed abbondantemente, diverse portate, senza lamentarsi, al momento del pagamento del conto, ha lamentato che sono arrivate poche verdure negli spaghetti e c’era poco pollo nella zuppa rispetto a quello che volevano. Pertanto, i due hanno deciso di andarsene senza pagare.

La direzione del ristorante ritiene che questo è un comportamento irrispettoso, soprattutto nei confronti di chi lavora tutti i giorni. Bastava semplicemente chiedere a chiunque dello staff ed i clienti in questione sarebbero stati immediatamente accontentati, senza che gli stessi con un comportamento irrispettoso nei nostri confronti e di tutto il personale andassero via senza pagare. Si invita la coppia in questione a ritornare presso il ristorante ed a pagare il conto chiedendo scusa del comportamento assunto.”