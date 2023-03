Dramma tra le mura domestiche dove un bimbo di 5 anni è morto a causa di un pezzo di pane che gli ha ostruito le vie respiratorie. I fatti sono accaduto a Vermezzo con Zelo, nel milanese.

Mangia un pezzo di pane, bimbo di 5 anni muore soffocato davanti ai genitori

Erano da poco trascorse le ore 19.30 quando il bimbo, di origini sudamericane, stava cenando tranquillamente a casa con la sua famiglia come ogni altra sera, e, dopo aver addentato un pezzo di pane, ha iniziato a tossire violentemente. I genitori si sono accorti del soffocamento e avrebbero provato a liberargli le vie respiratorie.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Quando i soccorritori sono entrati in casa ormai era troppo tardi, le condizioni del bambino erano già disperate. I sanitari hanno eseguito le manovre per tentare di rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante tutto, i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso.