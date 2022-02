Malu Mpasinkatu: “Dopo il Senegal, Koulibaly lotterà per portare lo scudetto a Napoli”

“Dopo la vittoria con il suo Senegal in coppa d’Africa, Koulibaly ora lotterà per portare lo scudetto a Napoli”. Lo ha detto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu intervenendo a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

Per Napoli Inter, “ritengo che sia una gara importante, ma non decisiva perché si possono perdere punti anche con le cosiddette piccole. I nerazzurri – ha sottolineato – non saranno in difficoltà, hanno già riscattato il derby. Koulibaly torna carico, Osimhen sta tornando protagonista ed è la gara più importante per lui. Anguissa, medaglia di bronzo – ha concluso Mpasinkatu – ha fatto ottima coppa d’Africa e sarà decisivo per rush finale del Napoli”.