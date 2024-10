Strade allagate e tombini saltati tra Napoli e provincia dopo il maltempo che si è abbattuto nella giornata di oggi. I sindaci dell’area flegrea e dell’area Nord di Napoli corrono ai ripari e, alla luce dell’allerta meteo di criticità arancione prevista per domani, ordinano la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado per l’intera giornata.

Maltempo su Napoli provincia, per l’allerta arancione scuole chiuse in alcuni comuni

Non solo istituti scolastici, l’ordinanza firmata dal primo cittadino di Bacoli, ad esempio, prevede anche la chiusura domani, 19 ottobre, di tutti i parchi pubblici, della biblioteca comunale, dei centri anziani, delle palestre comunali e del campo sportivo. Sospese anche la ZTL nel centro storico per l’intera giornata di domani e il mercato settimanale. Scuole chiuse, insieme alla villa comunale e al cimitero anche a Melito, a Qualiano e a Pozzuoli.

Nel comune flegreo, oltre agli istituti scolastici, l’accesso al pubblico sarà interdetto anche per learee di sgambamento cani, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini, ovvero Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. Non suonerà domani la campanella invece nelle scuole di Ercolano, San Giorgio a Cremano e Portici, dopo la decisione dei sindaci.

A Napoli, invece, scuole regolarmente aperte mentre resteranno chiusi i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli, i grandi impianti sportivi all’aperto, il complesso Monumentale di Castel Nuovo col Museo Civico e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.