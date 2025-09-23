Non solo piogge intense. Sul Golfo di Napoli si è abbattuta una violenta ondata di maltempo che, oltre ai temporali già previsti dall’allerta meteo, ha portato con sé anche una vera e propria tempesta di fulmini. A Procida e nelle zone circostanti si è registrata un’intensa attività elettrica, con centinaia di scariche cadute sia sull’isola che in mare aperto.

Maltempo su Napoli e provincia: allagamenti a Ischia

La situazione più critica si è registrata a Ischia. Al Porto si segnalano allagamenti, così come a Lacco Ameno. A Forio, in località Monterone, dove le forti piogge hanno generato un grosso corso d’acqua improvviso. La piena ha coinvolto due auto dei carabinieri – una Fiat Tipo e una Fiat Panda – parcheggiate negli stalli di sosta della Stazione di Forio, trascinandole per alcuni metri.

Al momento non è possibile recuperare i veicoli, in attesa che il livello dell’acqua si abbassi. Le forze dell’ordine restano in stato di allerta per garantire interventi rapidi in caso di emergenza e monitorare l’evolversi delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Allerta meteo in vigore

L’allerta meteo di colore giallo, in vigore su tutta la Campania – ad eccezione del Tanagro e del Basso Cilento – resterà attiva fino alla mezzanotte di oggi. Le previsioni segnalano precipitazioni di forte intensità, anche a carattere temporalesco, con possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento particolarmente violente.