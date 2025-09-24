Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sull’Agro Aversano, trasformando numerose strade in veri e propri torrenti in piena. Le precipitazioni intense, cadute in poche ore, hanno provocato allagamenti e disagi diffusi nelle città del comprensorio: Aversa, Lusciano, Carinaro, Trentola Ducenta e Gricignano d’Aversa.

Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi e allagamenti ad Aversa e nei comuni limitrofi

La situazione più critica è stata registrata nella città normanna, in particolare nelle zone di via Linguiti, fuori Sant’Anna e via Fermi. Qui l’acqua ha raggiunto livelli tali da costringere un ragazzino, per poter entrare a scuola, a scavalcare i cancelli dell’edificio, impossibilitato ad attraversare l’arteria stradale ormai sommersa dall’acqua.

A Trentola Ducenta, invece, si sono segnalati forti allagamenti lungo via Circumvallazione e via Giorgia, con l’acqua che ha invaso carreggiate e marciapiedi. In diversi punti tombini saltati e caditoie ostruite non sono riusciti a reggere la pressione della pioggia, contribuendo ad aggravare la situazione. Il maltempo ha mandato in tilt la circolazione: centinaia di automobilisti, molti dei quali stavano accompagnando i figli a scuola o raggiungendo il posto di lavoro, sono rimasti bloccati nel traffico. In diverse strade si procedeva a passo d’uomo, tra rallentamenti e code. Nonostante i forti disagi, fortunatamente non si segnalano conseguenze gravi per le persone. Resta però l’ennesima giornata di disordini causata dal maltempo e una rete di smaltimento delle acque che, ancora una volta, si è dimostrata insufficiente di fronte a precipitazioni così intense.