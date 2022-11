Strade allagate, tombini saltati e traffico paralizzato: è caos a Napoli e provincia, a causa del maltempo che si è abbattuto questa mattina su tutto il territorio.

Maltempo si abbatte su Napoli e provincia: strade allagate e traffico in tilt

Disagi si registrano anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna. A Giugliano strade come fiumi da via Arco Sant’Antonio fino in via Frezza. Stessa scena anche in via Oasi Sacro Cuore e in via Casacelle. Arterie stradali allagate anche in via Colonne, dove il livello dell’acqua ha superato diversi centimetri, e anche in via Santa Caterina. Il forte maltempo ha fatto saltare numerosi tombini nelle strade cittadine, rendendo pericolosa la circolazione veicolare. È il caso di via San Giuliano, dove gli automobilisti sono costretti a procedere lentamente per evitare tamponamenti o l’acquaplaning. Tanti i genitori che non sono riusciti ad accompagnare questa mattina i propri figli a scuola.

Non va meglio a Marano: la zona del cimitero è infatti invasa da fango a detriti. In via Paolo Borsellino pare che alcune auto siano rimaste incastrate nei chiusini. A causa della pioggia battente il traffico è andato completamente in tilt nei Comuni a Nord di Napoli. Ieri la Protezione civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido fino alla mezzanotte di stasera, su tutto il territorio regionale.

“Temporali intensi e repentini su Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento e Basso Cilento”, si legge nella nota stampa diffusa dalla Protezione Civile. In particolare, i temporali previsti per la giornata di oggi sono “caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento”.