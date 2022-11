Torna a far paura il maltempo e cresce la preoccupazione in vista del prossimo weekend. Gli esperti meteo confermano un serio rischio di alluvioni su alcune regioni del sud Italia, Campania compresa.

Maltempo nel weekend, rischio alluvioni tra sabato e domenica

Le previsioni per venerdì 25 e sabato 26 novembre non sono incoraggianti. Si prevede l’arrivo di correnti d’aria molto instabili in discesa dal Nord Europa le quali daranno vita ad un vero e proprio ciclone.

Già dalla giornata di Venerdì 25 un nuovo fronte freddo irromperà sul bacino del Mediterraneo provocando la formazione di un vortice ciclonico destinato ad approfondirsi sul medio e basso Tirreno.

Nella giornata di Sabato 26, sono attese precipitazioni importanti, anche a carattere di nubifragio (colore giallo, fino a 100 mm di pioggia in 24 ore, ovvero 100 litri per metro quadrato) sulla Puglia e sulla Calabria ionica. Piogge intense previste anche su Campania e Basilicata ed entro sera anche sul resto del Centro-Sud e sulla Sicilia.

Condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate invece al Nord dove però a fare notizia saranno le temperature: sono previste infatti minime fin verso gli 0°C anche in pianura, con gelate.