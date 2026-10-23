Venti consulenze per ingestione di idrocarburi in appena due giorni. È il bilancio registrato dal Centro Antiveleni dell’Ospedale Cardarelli di Napoli tra ieri e oggi, in un quadro che potrebbe essere collegato alla carenza di carburante segnalata nelle ultime ore. Non si esclude che tra le cause possano esserci stati tentativi di furto di benzina.

Secondo quanto riferito dal Cardarelli, numerosi cittadini hanno contattato il Centro Antiveleni dopo averne ingerito piccole quantità. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di episodi lievi, che non richiedono necessariamente il ricorso al Pronto soccorso.

Napoli, ingeriscono benzina: 20 consulenze in due giorni all’ospedale Cardarelli

Delle 20 consulenze effettuate, cinque hanno riguardato pazienti per i quali è stato consigliato un approfondimento medico oppure persone che si erano già recate spontaneamente in Pronto soccorso. “Si tratta quasi sempre di lievi ingestioni, con pazienti asintomatici e senza effetti importanti per la salute”, spiegano dal nosocomio.

Il quadro appare nella maggior parte dei casi caratterizzato da sintomi assenti o di lieve entità. Tuttavia, gli specialisti hanno invitato a non sottovalutare eventuali segnali di malessere. Dal Centro Antiveleni del Cardarelli viene raccomandata particolare attenzione in presenza di sintomi come vomito, cefalea e vertigini.