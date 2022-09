Tragico incidente questa mattina, 26 settembre, sulla Nola-Villa Literno, all’altezza del chilometro 20+800. Un uomo a bordo di una citycar è morto schiacciato tra due camion a seguito di un incidente stradale poco dopo le 8 del mattino.

Incidente sulla Nola-Villa Literno: morto schiacciato tra due camion

Dopo l’impatto, avvenuto nei pressi dell’uscita per Succivo, in circostanze ancora da chiarire, sul posto sono giunte squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa. I pompieri si sono trovati davanti a una scena agghiacciante: la vittima era intrappolato nell’abitacolo di una macchina rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti. Quando i soccorritori hanno estratto il conducente dell’auto dalle lamiere con l’ausilio di armi da taglio, per lui non c’era più niente da fare. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso.

Strada chiusa

L’arteria stradale è rimasta chiusa per molto per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Non si conoscono invece le condizioni dei due camionisti, né la dinamica dell’incidente, sottoposta al vaglio delle forze dell’ordine. L’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e le condizioni meteo avverse potrebbero aver determinato le condizioni per il sinistro.