Il maltempo continua a mettere in ginocchio il territorio campano. Un fiume di acqua e detriti ha invaso la statale a Gragnano, interrompendo completamente la circolazione sulla strada che collega la città ad Agerola.

Maltempo in Campania, fiume di detriti blocca la statale per Agerola

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri e Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di sgombero per ripristinare la viabilità. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’emergenza non è nuova per la zona: solo pochi giorni fa, una frana dal Monte Pendolo ha riversato fango fino a Castellammare di Stabia, causando l’interruzione di quattro strade e costringendo all’evacuazione venti persone. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato lo stato di allerta per temporali di altre 24 ore, mantenendo l’allarme per criticità idrogeologica fino alle 6 di giovedì 19 settembre.