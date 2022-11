Ancora un giorno di stop per alcuni istituti della Campania a causa del maltempo. Dopo l’allerta gialla emanata dalla Protezione Civile regionale, valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 12,00 di domani, alcuni sindaci hanno deciso di prorogare l’ordinanza di chiusura scuola per un’altra giornata.

Maltempo, scuole chiuse anche domani in Campania: l’elenco

Molte città oggi hanno chiuso le scuole e in alcuni casi le strutture scolastiche resteranno chiuse anche domani per verificare eventuali danni, come nel caso di Benevento.

L’avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Campania prevede precipitazioni isolate, anche a possibile carattere di rovescio, soprattutto durante la notte. Mare agitato, con possibili mareggiate, ma con moto ondoso in attenuazione.

Di seguito, i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole mercoledì 23 novembre (l’elenco è in aggiornamento):

Benevento

Agropoli

Pagani

Nocera Inferiore

Lusciano (per mancanza d’ acqua)