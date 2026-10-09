Maltempo, allagamenti nel Casertano: chiuso sottopasso ad Aversa

Strade trasformate in fiumi, auto intrappolate nell’acqua e città paralizzate. È il bilancio del violento nubifragio che si è abbattuto in queste ore sul Casertano, provocando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione.

Situazione particolarmente critica nell’Agro Aversano. Ad Aversa, in diversi punti della città, l’acqua ha raggiunto i parafanghi delle auto, costringendo gli automobilisti a procedere con estrema difficoltà lungo strade completamente sommerse. Disagi anche in via Linguiti, mentre il sottopasso di via Atellana, invaso dall’acqua, è stato chiuso al traffico dalla Polizia Locale. Non va meglio a Lusciano, dove le strade si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua. Allagamenti anche a Sessa Aurunca. A Capua, un’auto è rimasta bloccata, mentre nel capoluogo casertano è finito sott’acqua un altro sottopasso. Tombini saltati, traffico in tilt e numerose arterie impraticabili: una situazione che continua a mettere a dura prova il territorio. Intanto, dopo i disagi delle ultime ore, scatta anche la chiusura delle scuole. In una decina di comuni i sindaci hanno disposto lo stop alle lezioni per la giornata di oggi. Mentre la conta dei danni e’ ancora in corso.