Sono bastate poche ore di pioggia battente per provocare disagi alla popolazione e danni a Napoli e in provincia. Come previsto dalla Protezione Civile, che ieri ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità di colore giallo, stamattina il maltempo – come non lo si vedeva da mesi – si è abbattuto sulla Campania. Una perturbazione, quella che sta interessando la regione meridionale, che segna definitivamente il passaggio dalla fine dell’estate all’autunno.

Maltempo a Napoli e provincia, strade allagate e disagi: a Materdei metro sott’acqua

Con la pioggia torrenziale di questo fine ottobre, però, si fa già la conta dei primi danni: a Napoli, ad esempio, la stazione della metropolitana Linea 1 di Materdei, a causa dell’acqua abbondante che è entrata nel sottopasso allagando gli interni, è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Diverse le strade allegate in città con tombini “saltati’ in più punti. Sempre a Napoli è stato chiuso l’Arenile di Bagnoli e alcuni parchi cittadini. Anche in provincia non va meglio: strade allagate come fiumi in piena e traffico in tilt sui principali assi viari, dove gli automobilisti sono costretti a procedere a passo d’uomo.

ll timore della Protezione civile è di “possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi”.

E proprio ieri, nel centro storico di Giugliano, si è sfiorata la tragedia. A causa del vento forte, l’insegna di un bar, presente su via Aniello Palumbo, è crollata ferendo un uomo che in quel momento stava passeggiando lungo il marciapiede che costeggia l’attività commerciale. Fortunatamente il malcapitato non ha riportato gravi ferite, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le previsioni

Secondo gli esperti, l’instabilità durerà per tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana. Le temperature minime scenderanno mentre le massime resteranno stabili sotto i 18 gradi. Con l’autunno che fa il suo ingresso in modo prorompente non resta, quindi, che munirci di ombrello e impermeabile per i prossimi giorni.