Dramma sfiorato questa mattina a Giugliano in via Aniello Palumbo. Il forte vento di queste ore, come annunciato anche dagli esperti della Protezione Civile della Regione Campania, ha provocato il crollo di una tabella pubblicitaria di un noto bar del centro. L’insegna ha colpito un passante che proprio in quel momento stava transitando sul marciapiede.

Vento forte a Giugliano, crolla tabella in pieno centro: colpito un uomo

I fatti sono accaduti questa mattina venerdì 20 ottobre, nei pressi della sede Inps. L’uomo è stato soccorso tempestivamente dai passanti e commercianti che hanno assistito impotenti alla scena.

Successivamente sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno ha prestato le prime cure sul luogo dove è avvenuto l’incidente poi l’uomo è stato trasportato presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per gli esami del caso. Fortunatamente nulla di grave per il cittadino giuglianese che dopo qualche ora sarebbe stato anche dimesso.

Danni a causa del vento anche in via San Vito. Sempre nella mattinata di oggi un palo di ferro è crollato al centro della strada. In questa circostanza, fortunatamente, non si sono registrati feriti.