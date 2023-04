Due donne morte a distanza di poche ore. Sempre a Salerno. La prima è stata stroncata da un malore all’esterno di un negozio di alimentari in via Nizza. La seconda in una chiesa in piazza Portanova nella serata di ieri.

E’ sotto choc la comunità di Salerno per l’improvvisa dipartita di due persone nel giro di poche ore. A strapparle prematuramente alla vita due malori, probabilmente due infarti fulminanti. Il primo episodio si consuma alle 10 del mattino. Una donna ha appena fatto la spesa, esce dal negozio di alimentari e si accascia a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti. Intervengono i soccorritori ma c’è poco da fare: la signora non dà segni di vita e il suo cuore ha smesso di battere. Un cardiologo di passaggio presta i primi soccorsi, la vittima viene poi trasportata all’ospedale Ruggi d’Aragona ma è già deceduta.

Arriva la sera. Siamo sempre a Salerno, nella chiesetta di San Pietro in Vinculis, in piazza Portanova, a poche centinaia di metri di distanza. Una fedele di 75 anni si sente male, si piega al suolo e chiede aiuto. I soccorritori della Misericordia Salerno (Saut) arrivano sul posto, allertata dai presenti in chiesa. Gli uomini del 118 provano le manovre salvavita prima di dichiararne il decesso. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.