Stava per salire a bordo di un aereo quando ha accusato un malore e nel giro di pochi minuti ha perso la vita. La vittima è Gabriella Cario, assistente di volo di 56 anni originaria del Vomero (Napoli).

Malore sull’aereo per Roma, Gabriella muore a 56 anni davanti a decine di passeggeri

La donna è deceduta poco prima di salire a bordo del velivolo che dalla Calabria la doveva portare a Roma Fiumicino. Gabriella lavorava per la compagnia Ita Airways e si è accasciata a terra sotto gli occhi di decine di passeggeri che attendevano l’imbarco. Inutili gli immediati soccorsi.

La 56enne, residente in via Bruno Falcomatà, si era trasferita da ragazza a Sabaudia insieme alla famiglia e aveva vinto il concorso come hostess di Alitalia. Da giovane nei gruppi scout partenopei del Vomero, poi è stata sempre attiva nel sociale anche a Sabaudia.

I funerali

Sposata lascia tre figli: Mattia, prossimo a diventare ufficiale di Guardia di Finanza, Marco e Livio. I funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 nella Parrocchia Santissima Annunziata di Sabaudia.