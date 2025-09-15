Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in tragedia ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica. Un uomo di 80 anni, originario di Cava de’ Tirreni, è morto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 settembre, dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia insieme a due amici.

Malore improvviso in spiaggia ad Acciaroli, muore davanti agli occhi degli amici

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe accasciato improvvisamente sulla battigia, sotto gli occhi dei presenti. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Ascea e l’equipaggio dell’eliambulanza del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. Purtroppo, nonostante i ripetuti soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della stazione di Pollica hanno effettuato i rilievi di rito e informato il magistrato di turno, che ha disposto gli accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto con ogni probabilità per motivi naturali.