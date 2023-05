Tragedia sull’isola di Ischia. Ray Stevenson, noto attore britannico di 59 anni, è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso.

Malore improvviso a Ischia, noto attore muore mentre girava la scena di un film

L’uomo stava girando la scena del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota, quando improvvisamente si è accasciato a terra. Stevenson era giunto sull’isola verde diversi giorni fa ma già sabato non si era sentito bene. Era stato portato all’ospedale Rizzoli di Ischia, ma dopo 48 ore è deceduto nella mattinata di oggi. Le sue condizioni, definite già “molto serie” al momento del ricovero, si sono aggravate nel giro di pochissimo tempo, fino al decesso avvenuto questa mattina.

Chi era Ray Stevenson

Il 59enne era molto noto al grande pubblico. Tra i suoi ruoli maggiori, quello di Tito Pullo (il centurione romano citato anche nelle opere di Giulio Cesare che cadde nelle guerra civile, dopo essere passato con Pompeo), nella serie televisiva “Roma” prodotta da Rai, Bbc e Hbo, ma anche per ruoli nel grande cinema.

In “Divergent” e nel suo sequel “Insurgent” ha interpretato il capo del governo Marcus Eaton, mentre era stato anche Volstagg nel film “Thor” di Kenneth Branagh, ruolo che avrebbe poi ripreso anche nei sequel “Thor: The Dark World” e “Thor: Ragnarok”. Aveva interpretato anche Porthos in “I tre moschettieri” e il boss della mafia ucraina Isaak Sirko in “Dexter”.