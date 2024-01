Morto stroncato da un malore dopo la messa del primo dell’anno. La vittima è Donato Romano, parroco della Cattedrale di Teggiano (Salerno).

Malore dopo la messa, muore il parroco di Teggiano

Secondo quanto riporta Fanpage, don Donato aveva finito di celebrare la messa quando si è recato in sagrestia: qui, il 49enne si sarebbe accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono arrivati i sanitari del 118 ma per il prelato non c’è stato nulla da fare e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.

La notizia è rimbalzata rapidamente sui social e in paese, gettando nello sconforto amici e conoscenti. “Apprendere questa notizia mi fa piangere il cuore – scrive un fedele su Facebook – Era un piacere incontrarci parlare scherzare, eravamo quasi coetanei. Persona squisita! Caro don donato riposa tra le braccia del signore Gesù”.

I funerali

Il Santuario di Teggiano, posto su un pendio da cui si vede l’intero Golfo di Policastro, ha rinviato le celebrazioni previste per l’anniversario dell’incendio del Santuario stesso in attesa delle esequie del parroco. I funerali di Don Donato – originario del vicino comune di Sassano – si terranno mercoledì 3 gennaio alle 9.30.