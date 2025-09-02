Un pranzo in un ristorante di Oliveto Citra si è trasformato in un’esperienza drammatica per cinque persone, tutte provenienti dai comuni di Battipaglia e Piana delle Sele.

Malore dopo antipasto al ristorante nel salernitano, 5 intossicati

I commensali, pur non seduti allo stesso tavolo, avevano ordinato lo stesso antipasto e, verso la fine del pasto, hanno accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare: nausea, vomito e dolori addominali. Immediato l’allarme: tutti sono stati trasportati al pronto soccorso locale, dove i medici hanno prestato le prime cure. Tre di loro, in condizioni più gravi, sono stati ricoverati nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Oliveto Citra, dove rimangono sotto stretto monitoraggio. Gli altri due pazienti sono stati dimessi dopo le prime cure e le osservazioni cliniche.

L’ASL di Salerno ha avviato tempestivamente accertamenti per individuare la causa dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità del ristorante. Gli ispettori sanitari stanno raccogliendo campioni degli alimenti serviti e svolgendo controlli igienico-sanitari sul locale.