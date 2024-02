Muore per un malore nel giorno della laurea della figlia. È la tragedia che si è consumata all’Università di Fisciano (Salerno). La vittima è un 59enne originario di Contursi Terme.

Salerno, malore all’Università nel giorno della laurea della figlia: muore 59enne

Un giorno di festa trasformato in un incubo per una famiglia che stava partecipando alla seduta di laurea di una ragazza. Dopo la proclamazione dei laureati e i brindisi tra amici e parenti, il papà della festeggiata stava andando verso il parcheggio del campus universitario a recuperare l’auto quando si è accasciato a terra in preda a un malore.

Sul posto è giunto immediatamente il presidio del servizio sanitario de La Solidarietà, interno al campus, e subito dopo l’auto medica e la polizia di ateneo. I sanitari avrebbero immediatamente dichiarato il decesso. Il malore sarebbe dovuto a cause naturali. Il cuore del 59enne di Contursi Terme aveva ormai smesso di battere. Una giornata di lutto per l’Università di Salerno.