Si sente male alla guida e muore. La tragedia si è consumata sull’A16, nel territorio di Grottaminarda (Avellino). La vittima è un 61enne di Apice, piccolo comune del beneventano.

Malore killer, si sente male alla guida e muore sull’A16

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa al Km. 80,200 in direzione Canosa alle 7 del mattino. Un automobilista è finito fuori strada, durante la guida. Si è schiantato contro un muro al limite della carreggiata dopo avvertito un probabile malore.

All’arrivo della squadra, purtroppo l’uomo di 61 anni, originario di Apice nel Beneventano, era deceduto. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Stradale e la Società Autostrade per regolare la viabilità. Ignote le cause del malore: non è chiaro se il 61enne soffrisse di patologie cardiache e se le alte temperature di questi giorni abbiano inciso sul suo stato di salute.