Dramma nel napoletano. Uno storico dipendente del supermercato “Piccolo” di Viale Impero tra i comuni di Castello di Cisterna e Pomigliano d’Arco è stato ritrovato privo di vita nella zona di scarico.

Tragedia nel supermercato in provincia di Napoli, dipendente trovato morto

La vittima risponde al nome di Hamid Bassim. L’uomo lavorava da 21 anni per l’azienda di distribuzione alimentare. Secondo una prima ricostruzione, Bassim sarebbe stato colpito da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. I suoi colleghi hanno provato invano a rianimarlo con un massaggio cardiaco ma ogni tentativo di ripotarlo in vita è stato inutile.

La vittima arrivò a Sant’Anastasia nel 2002, con la speranza di dare un futuro alla sua famiglia. Grazie all’azienda Piccolo l’uomo ebbe un contratto di lavoro regolare e successivamente il permesso di soggiorno. Hamid lascia la moglie e le due figlie.

Il precedente

Nel gennaio scorso, stessa sorte colpì un dipendete del Decò di Qualiano. Il giovane fu stroncato da un malore improvviso all’età di 32 anni mentre era all’esterno del market. Grande sconcerto ci fu tra i clienti del supermercato e i colleghi della vittima.