Una serata tra i vicoli della movida finisce in una scena a luci rosse. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati sorpresi a farlo in strada sotto la finestra di un’abitazione privata. A immortalare il rapporto un residente con un telefonino, che ha ripreso tutti i momenti intimi della coppia senza intervenire. Il video, messo in rete e sui gruppi social, è diventato virale.

Mala movida, lo fanno in strada davanti a tutti

Siamo a Pistoia, centro toscano a poche decine di chilometri da Firenze. Nel cuore storico della cittadina, tra le stradine abitualmente frequentate di sera da comitive di giovani, una coppia poco meno che ventenne decide di “appartarsi” e di consumare un amplesso in strada. Nel filmato si vedono i due rannicchiarsi vicino a un muretto, spogliarsi e farlo davanti a tutti, incuranti dei passanti che in quel momento stanno transitando lungo la via.

Dal video, realizzato da un uomo che si affaccia dalla finestra del suo appartamento, non ci sono indicazioni geografiche precise. Ciò che si vede nella clip, però, che dura circa cinque minuti, è quanto accade alla fine del rapporto: i due giovanissimi sono infatti interrotti da un’altra donna in monopattino, probabilmente attratta dai rumori, “armata” di una torcia.

La passante rimprovera la coppia e cerca di allontanarla. Ne nasce un battibecco. I due ragazzi alla fine con molta nonchalance, si risistemano e si allontanano. I residenti del centro pistoiese si sono lamentati spesso per la cosiddetta ‘mala movida’. L’episodio del sesso in luogo pubblico si aggiunge alle tante segnalazioni di questi mesi relative ad assembramenti incontrollati, comitive rumorose e strade insozzate da bottiglie e cartacce.