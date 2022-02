Il Mago Forest o Mister Forest o Mago Forester, pseudonimo di Michele Foresta, è un comico, showman e conduttore televisivo italiano. E’ uno dei componenti del cast di Lol – Chi ride è fuori, in onda con la seconda stagione su Prime Video.

Vediamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Mago Forest: chi è, età, altezza, vero nome

Mago Forest o Mister Forest o Mago Forester, pseudonimo di Michele Foresta, è nato a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 febbraio 1961, sotto il segno dei Pesci. Ha 61 anni, è alto 163 cm e il suo peso forma si attesta attorno ai 67 chili.

Dopo aver ottenuto il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, si trasferisce a Milano, dove frequenta una scuola di mimo e teatro, Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti. Ingaggiato dalla compagnia “On the Road”, si esibisce in molti cabaret milanesi, per approdare poi a Londra e Parigi. È in questo periodo che crea il suo personaggio, quello appunto del Mago Forest, chiamato anche Mr. Forest.

Mago Forest: Lol, Youtube, Zelig

La svolta nella sua carriera, tuttavia, arriva nel 1996, quando comincia a farsi chiamare Mr. Forest o Mago Forest. Arriva sul palco di Zelig, di cui per altro detiene il record di presenze. Nel 2001 viene scelto dalla Gialappa’s band per condurre Mai dire Maik, e poi per Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Iene, Mai dire Lunedì, Mai dire Grande Fratello & Figli, Mai dire Candid, Mai dire Grande Fratello Show.

Nel 2013 conduce la nuova edizione di Zelig Circus con Teresa Mannino. Conduce poi la seconda puntata di Zelig nel 2014. Dal 2015 è ospite fisso del programma in onda su Rai 2: Stasera tutto è possibile. Nel 2016 torna a far parte del cast di Zelig nella nuova edizione Zelig Event. Nel 2017 torna a lavorare con la Gialappa’s Band, conducendo su Rai 2 il programma Rai dire Niùs, con Mia Ceran. Nel novembre del 2021 torna a Zelig con il suo personaggio.

Nel 2022, è tra i protagonisti della seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori, in onda su Prime Video. Tra i concorrenti, anche Corrado Guzzanti e Tess Masazza.

Mago Forest: moglie, vita privata

In merito alla sua vita privata, è noto che sia sposato con Angela da circa 10 anni. Si sono conosciuti la prima volta nel 2004, a un suo spettacolo. Le nozze si sono svolte a Venezia: i due non hanno mai avuto figli.

Mago Forest: Instagram

Il Mago Forest è attivo sui social: su Instagram è seguito da circa 6mila followers, con cui condivide momenti della sua vita privata e professionale.