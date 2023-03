E’ stata svelata la nuova statua della Madonna dell’Arco rinominata Pellegrina voluta dall’associazione religiosa dedicata alla vergine di Piazza Gramsci a Giugliano. Assieme al simulacro svelato e benedetto anche il gonfalone. La cerimonia si è tenuta presso la parrocchia di Sant’Anna officiata dal neo parroco Don Giuseppe Cartesio alla presenza di tutte le associazioni religiose del territorio. A rendere omaggio alla Madonna, anche una delegazione del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia.

Una giornata di preghiera e celebrazioni a rendere omaggio a Maria e dare il via ai festeggiamenti a lei dedicati in vista della Pasqua che vedrà impegnati i battenti e i fedeli nel lungo pellegrinaggio del Lunedì in Albis. Una devozione forte e tramandata come racconta lo storico Caporale dell’associazione.

Dopo la messa tutte le associazioni religiosi hanno sfilato per le vie del centro cittadino in una lunga processione terminata in piazza Gramsci, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di saluto alla madonna a cui hanno partecipato, battenti, fedeli e cittadinanza.