Sabato, 11 giugno, tornano le “12 ore con Maria”, in onda su Tele Club Italia, canale 98. L’emittente televisiva seguirà passo passo l’Ottava di Pentecoste e tutti i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace.

In ogni diretta ci saranno collegamenti live con ospiti che commenteranno la festa e contributi storici e non solo. Dodici ore no stop per offrire ai cittadini che non possono partecipare ai festeggiamenti la possibilità di seguire da casa i momenti più belli dell’evento religioso dedicato alla Vergine: dalla Santa Messa ai due voli dell’Angelo.

Si inizia alle 9 e 30 con la Santa messa presso il Santuario dell’Annunziata. Al termine, ci sarà l’uscita del carro e il volo dell’Angelo della piccola Sophia.

Seguirà poi la processione: il carro, trasportato dai buoi e sulla cui sommità poggia il simulacro della Madonna, percorrerà la maggior parte delle vie della Terza città della Campania, dando modo ai fedeli di contemplare la Madonna. In serata, dopo il rientro del carro, si svolgerà l’ultimo volo dell’angelo in piazza Annunziata che chiuderà i festeggiamenti in onore della compatrona di Giugliano.

Di seguito il programma di domani:

Ore 11: uscita del carro e volo dell’Angelo in Piazza. Poi processione, questo il percorso: Piazza Annunziata – Rione De Gasperi – via della Resistenza – via Frezza, via Selva Piccola (si svolta a sinistra prima traversa) – via Epitaffio – via nuova Epitaffio, altezza rotonda stadio comunale – via Campopannone (lato destro), Parrocchia San Massimiliano – altezza rotonda Casacelle – via Casacelle – via Frezza – via D. Cimarosa – Via Verdi – via Alife – via Spazzini

SE VIA SANTA CATERINA È PERCORRIBILE: v. S. Caterina, v. S. Chiara, via S. Teresa d’Avila, via S. Tommaso, (il percorso riprende come indicato successivamente)

SE VIA SANTA CATERINA NON È PERCORRIBILE v. S. Rita, v. Oasi Sacro Cuore, v. S. Chiara, via S. Teresa d’Avila (il percorso riprende come indicato successivamente)

v. Oasi Sacro Cuore – Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – v. Oasi Sacro Cuore lato sn Fino altezza rotonda e ritorno, v. S. Rita, v. Verdi, v. Pergolesi, v. Fermi, v. Puccini, v. Frezza dx altezza v. della Resistenza e ritorno, v S Rocco, Corso Campano, piazza Annunziata, v. Licante, v. Literno, Corso campano, v. Del Forno. V. degli Innamorati, v. Pozzo nuovo, v. A. M. Pirozzi, v. A. Palumbo. V. Labriola (controsenso), v. Ferraris, v. Magellan, v. quattro giornate, v. Maristi, v. Alighieri (controsenso), v. Veneto (controsenso), piazza Granisci, v. Roma, Corso Campano sn, v. Panico, V. Camposcino, V. Cumana, Collegiata S Sofia, si gira a destra nel Corso Campano per rientrare a Piazza Annunziata, volo. dell’Angelo, rientro in Santuario.