Tornano le “12 ore con Maria” in onda su Tele Club Italia. Questa mattina, a partire dalle 9, l’emittente televisiva seguirà la prima santa messa dal Santuario dell’Annunziata in onore della Madonna della Pace. Subito dopo partirà la processione che dal centro si muoverà fino alle vie limitrofe della città, per poi farvi ritorno in piazza. A seguire ci sarà in mattinata il primo volo dell’Angelo, poi proseguirà la processione e infine il secondo volo dell’angelo, previsto in serata.

Madonna della Pace, tornano le “12 ore con Maria” di Teleclubitalia: in diretta anche sull’app

In ogni diretta, trasmessa sul canale 77 del digitale terrestre, ci saranno collegamenti live con tanti ospiti che commenteranno la festa in studio, fornendo contributi storici e non solo. È possibile interagire e raccontare la propria testimonianza di fede via Whatsapp, inviando un messaggio allo 0818944878. Per chi volesse, invece, inviare immagini dei festeggiamenti in onore della Vergine, potrà farlo attraverso il profilo Instagram di Teleclubitalia, aggiungendo l’hashtag #7giorniconmaria2023 o taggando l’emittente televisiva nelle stories.

Le persone che non risiedono in Campania o in Italia potranno seguire “7 giorni con Maria” attraverso la nostra App, scaricandola sia su Play Store (per tutti i dispositivi Android) che su App Store (per i dispositivi iPhone). Soltanto i due voli, invece, saranno trasmessi in diretta su Facebook.

Sabato 3 giugno invece è il momento dell’ottava e quindi, come per il lunedì, Teleclubitalia sarà in diretta da mattina a sera per mostrare a chi non potrà partecipare fisicamente ai festeggiamenti tutta la giornata di fede, la processione e i due voli dell’angelo.