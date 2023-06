Sabato, 3 giugno, tornano “7 giorni con Maria”, in onda su Tele Club Italia, canale 77. L’emittente televisiva seguirà passo passo l’Ottava di Pentecoste e tutti i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace.

Madonna della Pace, l’ottava in diretta su Teleclubitalia sia in Tv che sull’App

In diretta ci saranno collegamenti live con ospiti che commenteranno la festa e contributi storici e non solo. Dodici ore no stop per offrire ai cittadini che non possono partecipare ai festeggiamenti la possibilità di seguire da casa i momenti più belli e simbolici dell’evento religioso dedicato alla Vergine: dalla Santa Messa ai due voli dell’Angelo.

È possibile interagire e raccontare la propria testimonianza di fede via Whatsapp, inviando un messaggio allo 0818944878. Per chi volesse, invece, inviare immagini dei festeggiamenti in onore della Vergine, potrà farlo attraverso il profilo Instagram di Teleclubitalia, aggiungendo l’hashtag #7giorniconmaria2023 o taggando l’emittente televisiva nelle stories.

Le persone che non risiedono in Campania o in Italia potranno seguire la trasmissione attraverso la nostra App, scaricandola sia su Play Store (per tutti i dispositivi Android) che su App Store (per i dispositivi iPhone).

Gli appuntamenti

Stamattina si inizia alle 9 e 30 con la Santa messa presso il Santuario dell’Annunziata. Al termine, ci sarà l’uscita del carro e il primo volo dell’Angelo.

Seguirà poi la processione. Il carro, trasportato dai buoi e sulla cui sommità poggia il simulacro della Madonna, percorrerà la maggior parte delle vie della Terza città della Campania, dando modo ai fedeli di adorare e rivolgere preghiere alla Madonna. In serata, dopo il rientro del carro, si svolgerà l’ultimo volo dell’angelo in piazza Annunziata che chiuderà i festeggiamenti in onore della compatrona di Giugliano.