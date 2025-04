Madonna della Pace, al via “Una Voce per la Pace”: nei festeggiamenti spazio ai talenti del nostro territorio

Giugliano. Al via il contest “Una voce per la pace – Giugliano Festival 2025”. La kermesse sarà innestata nel fitto calendario di eventi ludici dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace – compatrona della città. Il direttore artistico, nominato dal comitato festeggiamenti, sarà Francesco Mennillo. “Ringrazio il comitato e il Rettore Luigi Pugliese per la fiducia che stanno riponendo in me. Nell’evento dell’anno in città era giusto dedicare una serata ai giovani talenti della musica dai 16 ai 35 anni, lo show avrà luogo in piazza Annunziata e riserverà tante sorprese” ha dichiarato il cantautore e giornalista, già organizzatore del Liberevocifestival.

Una sessione di audizione (data e luogo sono in via di definizione) consentirà ad una commissione esaminatrice di scegliere i 12 finalisti del contest. “Per questo primo anno puntiamo sulle canzoni edite e dunque si potrà partecipare interpretando una cover, anche riadattata – ha aggiunto Mennillo che conclude – l’importante sarà lanciare dal palco dei festeggiamenti un grido di pace, attraverso l’amore per la musica. Ne sentiamo il bisogno”.

Per iscriversi alle audizioni sarà necessario inviare una mail [email protected] riportando NOME/COGNOME/DATA DI NASCITA/LUOGO DI RESIDENZA/RECAPITO TELEFONICO.

Profilo instagram dedicato.: CLICCA QUI

