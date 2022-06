Giugliano. Si sono tenute ieri, 2 giugno, le prove del Volo dell’Angelo in piazza Annunziata con le cinque bambine scelte per intonare canti e rivolgere preghiere alla Madonna della Pace.

Madonna della Pace a Giugliano, stabilito l’ordine dei voli: domani l’intronizzazione

Come da tradizione, le prove si svolgono di giovedì nella settimana che precede l’ottava. Ieri pomeriggio, alle 17, le bambine protagoniste del Volo dell’Angelo sono state portate al 5° piano dello storico palazzo da cui tradizionalmente gli “angioletti” vengono calati per recitare la poesia alla Vergine.

Qui i tecnici hanno sistemato le corde ed eseguito i collaudi. Dopo le prove del Volo dell’Angelo le bambine, seguite dai genitori, sono state accompagnate al Santuario dell’Annunziata dove, in presenza di don Vincenzo Apicelli, si è tenuto il sorteggio per l’ordine dei voli. La prima sarà Aurora, poi toccherà a Mayra Pia, infine Sophia e poi Asia. La riserva è Antonia Granata che, come da tradizione, entrerà di diritto tra i 4 angeli il prossimo anno.

La festa inizierà ufficialmente domani, 4 giugno, con il momento dell’intronizzazione previsto nel pomeriggio. Il carro lascerà il santuario dell’Annunziata per andare ad incontrare il simulacro della Madonna della Pace nella cappellina di via Epitaffio. Poi lunedì dopo la prima santa messa nel Santuario, si tornerà in piazza Annunziata per assistere ai primi due voli. L’intronizzazione, la processione, i voli e tutti gli eventi in programma saranno seguiti da Tele Club Italia che, attraverso le sue dirette, racconterà i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace.