Un pomeriggio ordinario si è trasformato in tragedia a Maddaloni. Mario Maccarone, 65 anni, pensionato ed ex agente della Polizia penitenziaria, è deceduto ieri in strada dopo una discussione con un 31enne napoletano.

Maddaloni sotto choc: Mario muore durante un litigio in strada

La causa dell’alterco è ancora da chiarire. La vittima è stata trovata priva di sensi quasi all’incrocio tra via Brecciame e via Pintime, con il labbro leggermente cianotico.

I passanti hanno immediatamente tentato di soccorrerlo, tra cui il vicesindaco facente funzioni Francesco Capuozzo e un’infermiera residente in zona. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione e l’uso del defibrillatore, Maccarone è deceduto sul posto.

Sul posto sono accorsi carabinieri e polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, momenti di forte tensione si sono registrati in strada: alcuni familiari della vittima, sotto choc, hanno danneggiato l’auto del presunto aggressore, che subito dopo il fatto si sarebbe dato alla fuga a piedi. Il presunto aggressore, D.D.F., 31 anni, è stato identificato e denunciato in stato di libertà. La dinamica della lite, così come le cause del malore, sono al vaglio degli inquirenti.