Era originario di Taurasi, in provincia di Avellino, il giovane militare morto in una palestra di Maddaloni nella giornata di ieri. La vittima si chiamava Nicola Ciampa ed era un corsista della vicina caserma Magrone.

Maddaloni, malore durante gli esercizi in palestra: Nicola Ciampa muore a 28 anni

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio. Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare. Nicola si stava allenando in una nota palestra di via Napoli quando si sarebbe sentito male.

Avrebbe perso i sensi, accasciandosi a terra. I primi a soccorrerlo sono stati gli istruttori presenti nella struttura e gli altri atleti della palestra che hanno poi tempestivamente allertato il 118. I sanitari, però, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Disposta autopsia

Come riporta Casertace.net, sul posto sono intervenuti poi i carabinieri della locale Compagnia, che hanno accertato le cause naturali del decesso. Tra le ipotesi c’è quella dell’infarto, ma sarà l’autopsia, probabilmente disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che farà luce su cosa sia realmente accaduto al militare durante l’allenamento.

Il 28enne tra l’altro non era nuova agli sforzi fisici. Era un body-builder esperto e da anni si allenava regolarmente, come dimostrano anche le foto presenti sui social. La notizia del suo decesso ha raggiunto in poche ore anche i familiari residenti a Taurasi, in Irpinia.

I commenti sui social

In queste ore la bacheca di Nicola Ciampa è inondata di messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti. Incredulità e dolore i sentimenti prevalenti. “Mi fa male, ma tanto male pensare che sei volato via così, ma sono sicuro che Dio ti renderà grazia per tutto quanto. Ti ho voluto bene e te ne vorrò sempre”, il commento di Luca. “Dimostra in paradiso come ci si allena gigante buono fai buon viaggio”, scrive Alberto.